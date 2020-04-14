新冠肺炎疫情快速蔓延，印尼首都雅加達疫情不斷升溫，商家和觀光景點紛紛暫停營運，印尼政府從2020年4月開始實施紓困措施，以減輕全球經濟衰退對企業的影響。

資誠（PwC）會計師事務所指出，台資企業若有在印尼布局及居住在印尼的台人必須掌握相關紓困政策，像是印尼宣布企業所得稅率（CIT）逐步降低，2020年至2021年企業所得稅率將從目前的25％降低至22％，2022年則再降低至20％。

如果是在印尼證交所上市且至少發行40％流通股及符合特定條件的印尼公司，企業所得稅率將進一步降低3％，等於2020～2021年適用19％、2022年適用17％。

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務會計師蔡亦臺指出，印尼全國稅局與稅局以外的櫃檯服務，和一站式綜合服務櫃台於防疫期間均暫停，目前免稅申請與非課稅申請等，均接受遠程提交，稅局將以電子方式與納稅人保持聯繫，政府當局鼓勵納稅義務人多使用線上服務窗口執行相關業務申請。

資誠聯合會計師事務所東南亞及印度業務服務副總經理鍾佳縈，以其曾派駐PwC印尼的經驗提醒，企業若有進行中的申請專案或稅務訴訟案件，可能受到防疫期間影響而延遲，建議持續關注政府對於相關稅務時程之調整規定，以做好相關的危機管理應變措施。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師劉欣萍建議台商，於印尼有納稅義務的公司與個人，應儘快跟專業人士討論相關稅務申報、繳納、延期及其適用的紓困政策等，並留意相關截止日，以免影響自身權益。

(工商 )