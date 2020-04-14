新冠肺炎疫情延燒至全球，之前有謠傳因新冠病毒怕熱，所以到了夏天疫情就會趨緩，不過有專家就指出至少要在高溫50度以上的環境，病毒才可能無法存活。而法國最新研究指出，新冠病毒可以長期存活於高溫環境中，且要提高至將近沸點的溫度，才能殺死病毒，因此疫情可能會持續到夏天，仍無法減緩。

根據《南華早報》報導，法國南部艾克斯-馬賽大學（Aix-Marseille University）教授查雷爾（Remi Charrel）和同事做了一項實驗，他們發現就算將新型冠狀病毒加熱到攝氏60度並持續1個小時，仍然有部分病毒能繼續複製；而有份論文也指出，想要完全殺死新冠病毒，需達到將近沸點的高溫才能達成。

法國研究小組也進行了一項實驗，他們使用德國柏林1名病患身上的病毒，感染非洲綠猴腎臟細胞，並分別裝在2根不同試管中，其一為模擬生物活動的環境，另外一根則僅放置腎臟細胞，接著同時加熱2根試管，結果發現僅放置腎臟細胞試管內的病毒完全被消滅，不過模擬生物活動的環境的試管，仍有病毒存活。研究人員也在論文中提到，儘管高溫能使病毒活性降低、傳染力下降，但在高溫下存活的病毒，仍可能造成新一波的感染。

許多病毒在溫度攝氏60度並持續1個小時的情況下，都會被消滅，包含伊波拉病毒也是；不過新冠病毒卻要在攝氏95度的高溫下，持續加熱15分鐘才能完全被殺死。

日前國際權威醫學期刊《美國醫學會雜誌》（JAMA）子刊《Network Open》也刊登了一起研究，以中國三溫暖群聚感染為例，研究指出，新冠病毒在高溫、高濕的環境下仍可存活，這也與法國的研究相互呼應。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)