前彰化縣長卓伯源的弟弟卓伯仲，被控利用彰化縣政府主辦2012年台灣燈會的機會，透過白手套黃四吉找廠商製作環保袋、涉及貪瀆，又利用其擔任第13屆總統、副總統候選人彰化競選執行總幹事的機會侵占競選款項，一審被判9年刑期，台中高分院審理後，改判他5年刑期、不可易科罰金，另1年刑期可易科罰金。

判決指出，卓伯仲從友人黃四吉處得知敞盛公司打算製作2012年台灣燈會贈品環保袋，便於2011年10月間，先指示環保袋呂姓設計者洩露本應保密的「龍騰彰化－福運台灣」設計文字、瓦當龍圖樣等規格，並透過黃的兒子轉給敞盛公司馮姓負責人。

卓為幫助敞盛公司取得環保袋標案，又指示彰縣府相關採購人員將訂定的投標資格加嚴，藉以降低其他廠商投標意願，未料，仍有另家廠商順利標得環保袋標案，但卓伯仲又將原訂製作的700萬個袋子減少至只剩1萬個，逼使得標廠商棄標，之後再重新辦理招標，讓敞盛公司得標並獲利4900多萬元。

而在第13屆總統、副總統選舉期間，卓以身為國民黨彰化競選總部競選總幹事的身分，利用印製文宣等名義，指示內部人員支付1000萬元給敞盛公司，之後又利用購買文宣品、紀念盤等名義，並以不實單據核銷，共侵占2400多萬元。

卓伯仲共被控洩漏國防以外機密、侵占、違反商業會計法及使公務員登載不實等罪嫌，一審彰化地院判處他有期徒刑9年，卓提起上訴，台中高分院審理後，分別判處他5月至3年4月不等刑期，卓需服刑6年刑期、其中1年可易科罰金。

(中時 )