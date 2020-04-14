全球唯一仍在開打的籃球聯賽SBL季後挑戰賽今天在新北市開打了，雖然沒有場邊觀眾的掌聲，但這場閉門賽事依舊吸引了國內外注目眼光，裕隆憑藉著布拉與基恩雙洋將的威力，以103比90輕鬆擊敗僅靠愛德獨撐全場的璞園，拿下5戰3勝制首戰，搶得好彩頭，雙方將在後天晚上同場地繼續較勁，裕隆很有機會取得聽牌優勢。

上半季表現出色的璞園另一外援賈西亞，上周因為父親過世提前離隊返美，璞園頓失得分悍將，不但沒能拿下下半季冠軍，而且例行賽還以4連敗收場，士氣遭到重挫。

裕隆同樣不理想，例行賽與璞園最後一戰不但輸球，而且布拉與賈西亞還幹架，兩人都被禁賽兩場，裕隆最後5場比賽也僅拿下1勝，幸好關鍵戰役力克台銀，驚險保住了季後賽門票。

兩支近況欠佳的球隊今晚在挑戰賽碰頭，裕隆首節靠著基恩的穿針引線，布拉在禁區無敵稱霸，10分、10籃板，取得26比14領先優勢。次節，璞園趁著布拉輪替休息的時候由吳岱豪領軍打出8比2攻勢追趕上來，但裕隆立刻將布拉叫上場，有他的牽制力讓外線射手找到出手機會，胡凱翔和簡浩聯手砍進3顆三分球，尤其是胡凱翔裡外通吃連得8分，裕隆才得以在打完上半場保持7分領先局面。

易籃再戰，裕隆再次祭出雙洋將，基恩展示火力，單節攻下11分，布拉再添10分、11籃板，加上璞園自亂陣腳出現發球違例，裕隆將優勢擴大至17分，奠定勝利基石。

決勝節，璞園以純本土球員應戰，希望能激起團隊士氣，可惜效果不佳，陳堅恩的抗議舉動被裁判吹了技術犯規，即便裕隆林宜輝犯滿畢業，但璞園依舊無力回天，最終13分之差飲恨敗北。

布拉勇冠三軍，全場16投11中，攻下27分、狂抓25個籃板，幾乎是以一己之力擊敗了璞園，報了前次對戰落敗之仇；基恩貢獻18分、5助攻，「男模」呂政儒與林宜輝各11分。璞園吳家駿19分、6助攻，施顏宗14分、6籃板，愛德13分、10籃板。

(中時 )