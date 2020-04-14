前立委林益世因財產來源不明罪遭判刑2年定讞，目前在八德外役監服刑，因他申請假釋獲准，目前審理貪污罪更一審的高等法院今提訊他，審理是否接押。林當庭保證不會逃亡，請求讓他交保照顧老母親，法官庭末諭知，將由合議庭評議後再決定。

高院今開庭，妻子彭愛佳全程旁聽。林益世承諾不會逃亡，一定會準時到派出所報到，希望能讓他交保，回高雄鳳山照顧70多歲的母親；辯護律師則說，2012年台北地院裁定5000萬元交保後，每次都準時報到，且這筆錢至今未退，希望以限制住居替代羈押，並放寬報到頻率。

林益世被控2010年擔任立委時，協助地勇公司取得中鋼子公司中聯公司轉爐石契約，及其下游中耀企業爐下渣契約，收受地勇負責人陳啟祥6300萬元賄款；另在行政院秘書長任內向陳啟祥索賄8300萬元未遂，且有1580萬元財產來源不明。

索賄8300萬元未遂部分已無罪定讞，財產來源不明部分，最高法院2018年8月底判2年徒刑，併罰1580萬元定讞，目前正在服刑，至於收賄6300萬元部分，最高院以判決理由不備發回更審，則判2年徒刑，併罰1580萬元定讞。

因財產來源不明的殘形剩約3個月，執行率近9成，林益世也繳清罰金1580萬元，矯正署本月10日已核准林的假釋案，並報請法務部核准，高院遂於今日提訊林，審酌要接押還是交保。

(中時 )