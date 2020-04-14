基隆市自2016年起對市內中低收入戶，免費投保微型傷害保險，社會處發現弱勢民眾無暇親自辦理續保，4年來續保人數逐年下降，決定主動幫弱勢民眾辦理團體納保，今年共有7000多人受益，投保涵蓋率從3成大幅提升至9成。

市長林右昌表示，社會處結合南山人壽與該慈善基金會捐贈保費，提供設籍基隆市年滿15歲至75歲的低、中低收入戶，集體投保微型傷害保險，但集體投保要由民眾親自申請，常因工作時間或資訊取得不易，導致續保人數從5364人逐年下降至2344人。

社會處長吳挺鋒說，今起弱勢微型保險，從集體投保制轉為團體投保制，原集體保險投保民眾會自動續保，除非當事人拒保或有特殊案例，保險公司不予以投保，預計新增4000多人受惠，投保涵蓋率從目前的3成提升至9成，對社會安全網有很大幫助，

市府也感謝南山人壽結合慈善基金會捐助約160萬元保費，由市府提供符合名冊予以核保後納保，簡便投保流程，保額為30萬，依其意外失能程度，可獲1萬5千至30萬保險理賠，原集體保險投保民眾將於保險屆滿後自動納入團體微型傷害保險。

透過民間、地方及中央共同合作，讓沒有能力可以投保，只能依賴公部門及民間慈善團體幫助的弱勢民眾，藉由加保微型保險多一份保障，民眾如有微型保險問題，可洽社會處微型保險窗口，(02)24201122分機2233、2234，或南山人壽基隆分公司。

(中時 )