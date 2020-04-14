新冠肺炎疫情衝擊就業市場，許多人被迫休無薪假，基隆市府13日配合勞動部「安心即時上工」，共釋出329個打工職缺，每月最高補助1萬2640元，基隆就業中心指出，前兩天就有190人報名申請，最快今天申請，明天就能派工。

社會處長吳挺鋒說，配合勞動部13日推出「安心即時上工」，市府盤點各局處相關人力缺口，工作容包括出入口量測額溫，視各單位都不同需求，還有檔案整理、防疫清潔工作、協助售票、遞送文書、販售口罩，資料擅打及整理環境打掃等工作。

市長林右昌表示，市府以最快的速度，協助社會最弱勢的邊際勞工能盡快上工，改善家計，也提醒適用申請對象為申請前6個月勞保或就業保險年資合計滿2個月以上，以及最近一次月投保薪資低於2萬3800元以下，皆可受理審核

基隆就業中心指出，市府提供329個名額，每小時核給158元工作津貼，每月最高核給80小時，每人最長以6個月為限，13日上路首日民眾申請踴躍，多達156人登記，今天也有34人，不過兩天下來符合資格只有68人，不到申請人數3分之一。

市府指出，受到疫情衝擊影響的勞工朋友，可以儘快向基隆就業中心提出申請，13日起受理申請，最快15日即可上工，另外也會視疫情再陸續開出其他職缺，有需要的市民可以上就業服務中心的網站洽詢，市府會以最快的程序辦理。

(中時 )