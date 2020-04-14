因南韓新天地教會違反規定，今年2月新冠肺炎疫情在南韓大邱地區擴散，導致當地商店幾乎沒人上門。韓媒報導，大邱市業者集體現在正向新天地教會求償。

據中央東洋廣播公司（JTBC）報導，在大邱市一家商場內門可羅雀，有一半的商家直接選擇關門。服裝店管理者千明熙（音）表示：「商場管理費要幾十萬韓元，上個月一件衣服都沒賣出去。」

實際上，大邱市整個商圈已經停擺兩個月。從餐廳、兒童咖啡廳、二手車經銷商，甚至連療養院也受到影響。這些受影響的商家決定向新天地教會求償。根據南韓第二大電視台MBC和南韓國際廣播電台KBS的報導，賠償金額總規模已經超過100億韓元（約2.5億台幣）。

目前，這些商家將首先召集1000人的訴訟團，並最快於本周五（4月17日）進入第一輪訴訟。如果後續參加訴訟的人數增多的話，還將進行第二輪、第三輪訴訟。

先前，首爾市也以造成防疫費用增加為由向新天地教會索賠2億韓元。

(中時 )