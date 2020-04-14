櫃買中心今（14）日指出，熱映（3373）、昱泉（6169）及勤凱（4760）等三檔股票自4月15日起預收款券，熱映及昱泉兩檔股票為每二十分鐘撮合一次，勤凱股票為每五分鐘撮合一次。

熱映最近30個營業日內曾發布處置，又因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊；昱泉股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊；勤凱股票因連續3個營業日達公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊。

該三檔股票都自4月15日起10個營業日（到4月28日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，熱映、昱泉兩檔股票為每二十分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券；信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。

勤凱股票為每五分鐘撮合一次，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

(工商 )