宜蘭縣羅東鎮一處工地整地，8日卻挖出一具腐爛的女性無名屍，估計死亡時間已逾1個月，初步勘驗年齡約50到60歲，目前全案朝他殺案件偵辦中。

當時怪手開挖，竟挖出一截小腿骨，警方進一步調查，尋獲這具腐爛情況非常嚴重，已出現「屍蠟現象」的無名女屍。警方指出，8日上午該處工地的工人報案，發現小腿骨的前一天，就看到野狗叼著不明物體，估計是被野狗叼出，屍體才被發現。

警方指出，無名女屍被發現時，身上衣物早已都被扒光，右小腿有半筒式絲襪，雙手攤開，右腿骨疑似遭流浪狗啃食咬走，身體剩下皮骨，年紀約50到60歲左右，從遺體腐爛嚴重、僅剩部分皮肉的程度來看，保守估計死亡時間有1個月以上，也可能長達半年之久。

宜蘭羅東一處工地，日前發現一具無名女屍，遺體挖出時已呈蠟化。（圖／報系資料照）

另外，警方猜測兇手可能有民俗信仰，所以死者沒穿衣服才無法返回人間找他報仇，而遺體都集中在同一處大水池被挖出，乾涸之後才會被人發現屍骨，還有從骨骸情況初判，沒有切割、支解的痕跡，因此推測僅是他殺，並非分屍。

根據《三立新聞》報導，有多年驗屍經驗的法醫透露，遺體若長期埋於空氣不足的濕土或浸泡在水中時，皮下脂肪組織會形成「皂化」，呈現黃白色或灰白色的蠟狀，摸起來的感受油膩又易碎，和「泡水的吐司麵包」很像，遇到這類遺體都會讓法醫十分頭痛。

警方14日公布死者所配戴的飾品等物，請民眾協尋指認、早日釐清死者身分。警方指出，13日解剖屍體後，初步判定死者身高約150至160公分，年齡約在55至75歲，但不排除年齡更大，死亡時間可能超過半年以上。死者另裝有銀色金屬假牙6顆，已採DNA送刑事局鑑定，身上物品還有梅花形耳環、手錶、佛珠等物。

此外，根據《ETtoday新聞雲》報導，無名女屍重見天日的過程相當離奇，還一度傳出鑑識拍攝遺體，照片由彩色變黑白及照片遺體模糊，但旁邊景物相當清晰等靈異現象。

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(中時電子報)