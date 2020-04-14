新冠型肺炎疫情持續升溫，樹林警分局為嚴防員警執勤感染，除要求各外勤單位於通風處所設置吊衣架，供退勤同仁吊掛雨衣、防彈背心，並使用消毒水實施消毒外，現又添購紫外線殺菌燈配發各單位使用，防疫更添利器。

第一線執勤員警受(處)理民眾報案、協助查訪居家檢疫、隔離異常個案時，都暴露在高風險中，身上穿著之衣物遭污染風險亦隨之增加，而紫外線可以消滅附著衣物表面大部分的病毒及細菌，樹林警分局特別購置掃描式紫外線殺菌燈，供執勤同仁返所(隊)後，可立即將衣物、裝備殺菌消毒，落實防疫措施，讓防護更全面，避免陷入感染危機。

樹林警分局分局長張明和表示，第一線執勤員警，在防疫期間面對民眾，一刻都不能馬虎，必須做好萬全防護，才能有健康的身體來服務市民朋友，已要求員警執勤時應配戴口罩，必要時並加戴手套、護目鏡及穿著防護衣等;也呼籲民眾勤洗手，保持社交距離、重視自己的健康和防疫管理。

(中時 )