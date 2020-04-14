何妤玟離婚聯訪。（粘耿豪攝）

何妤玟12日無預警宣布和邵天成結束8年婚姻，今（14）首度現身面對媒體，聊到夫妻決定分開的細節，以及兩人未來一起扶養女兒的打算，希望不會因為自己公眾人物的身分而影響到孩子，也感謝前夫這段時間的努力。對於外傳她有公主病，何妤玟笑說：「如果我是公主，我一定是一個堅強又獨立又勇敢的公主」，最後祝福所有女人都可以做自己的公主。

何妤玟記者會全文：

【說出來？】

很誠摯的告訴大家，我沒有要說出來。是因為台灣太小，慢慢的有人傳出來的，我們一直沒打算公開，所以我們就是希望平靜的生活，加上現在社會上的狀況很多，所以我們並沒有想要特別說這個事情。

【大概什麼時候談論離婚？】

我們在2017年底2018年初的時候，開始覺得我們感情不是一下子有很大狀況，而是一點一點的發生改變的，然後大概在2018年初開始意識到我們的愛情開始有些轉變，經過18~19年我們覺得是時候朝分開的路前進。

何妤玟：如果我是公主，我一定是一個堅強又獨立又勇敢的公主。（粘耿豪攝）

【小孩教育】

我想要告訴大家，不管未來發生什麼事，我跟邵先生會一同用愛去扶養我們兩個寶貝女兒長大，這一點永遠都不會改變，大家很關心一些法律上的事情，我想跟大家分享，第一個我非常感謝我的先生，他是一個非常善良正直的人，他給我非常多安全感，跟信任感，但這些也是經過很長時間的努力，大家協調出來的結果，所以我覺得愛跟信任跟用心去溝通，會超越條文的一切，所以我們彼此有個默契，我們不會讓孩子受到任何的影響。

【看留言（公主病）】

我們家裡我永遠不會是公主，公主永遠是我的兩個寶貝女兒，是經過我跟我先生一起認證的，在我們感情很甜蜜時，我就在節目上開過玩笑說，我們家只有兩位公主，但是不要忘了我是皇后，所以應該其實這樣說，就是因為我有兩個女兒，我身為他們的母親，我以後也希望他們到別人家裡還是被看待成公主，但公主有很多種，我從１５、６歲進入演藝圈，我一直靠自己的努力，在念書的時候我有努力工作，我是自己賺學費的，其實我沒有念書以後，我的家是我自己養的，我幫家裡買房子，包括我媽媽去年生病開刀的時候，不管是醫藥費、看護照護都是我自己。

我跟先生的財務一直都是獨立的，我們經濟上也沒什麼問題，我想說的是，現在社會好像對女人有很多的期待，可是公主有很多種，如果我是公主，我一定是一個堅強又獨立又勇敢的公主，所以我覺得我值得被愛被呵護，我也很感謝在我們簽字後，邵先生反而做的比以前更好。

【彼此祝福？】

很多人會問現在的狀況，可能是比較的平靜跟他比較友善，但我們真的花很多時間磨合，包括我們一起攜手看了婚姻諮商、找長輩溝通，我在簽字前後自己還花了很多金錢精神時間，犧牲某部分工作，我很感謝我的母親，因為他身體還沒完全康復，她為了我想要好好沉澱、療癒我婚姻碰到的困難，她給我很長時間去獨處，所以其實現在的和平是我們攜手努力來的。

【復合？】

我知道大家很關心我們之後感情狀況，我一定要強調，我們現在兩個人都是單身的狀態，未來實在是不知道，但短時間希望以這樣的關係相處，因為真的雖然你們知道的時間比較晚，但是也就是這幾個月，我們還在磨合，如果在恢復那個身分，其實覺得有點壓力太大。

【離婚磨合】

男女朋友分手也會有很多糾纏，跟很多的拉鋸，婚姻只是一個法律上的制度，她一定會牽扯到法律條文、孩子的教養，孩子的教養是我們擺在比較前面的。

何妤玟終結8年婚首現身。（粘耿豪攝）

【小孩知道嗎？】

我再次請各位朋友們給我前夫還有我的孩子平靜的生活，因為我是公眾人物，但是如果大家熟悉我的話，我從來沒有過度讓孩子跟先生在媒體前曝光，我也覺得我主要的身分是一個媽媽，一個母親，只是我不在適合成為別人的太太了，所以小孩因為是小小孩，在學齡前，也是很幸運的是他們不會用GOOGLE，請大家一定要很溫和的幫我處理這個新聞，因為我們都有父母，我們也都是別人的孩子，我不要他們因為媽媽是明星就要我們離婚的新聞，因為我孩子真實感覺是不知道我們簽字，但在我們結束關係的那天開始，我可以感覺到全家的寧靜與放鬆，真的，我的孩子變更快樂了。

【公開後老公聊過嗎？】

曝光是媒體圈朋友一直在詢問了，所以曝光前我就跟家人經過深思熟慮，還有跟經紀人公司討論過才公開，都有跟他講。

【同居？】

我們不是夫妻了，但我們在簽字前就有試著分開生活，我們可能從分床、分房，也會慢慢有自己的空間，我們過程還在調整中，就有人知道了，因為有人詢問了，我們本來就抱持沒有要隱瞞的狀態，就覺得順其自然告訴大家。

【分房？】

也可以這麼說，但我們會調整，有時我陪孩子睡，有時他陪孩子睡。

何妤玟現身。（粘耿豪攝）

【父母各自其詞】

我覺得做某人得太太，好像有時不是邵先生說的，而是社會期待媽媽要做早餐、要早起，吃完晚飯，碗盤我要先站起來幫先生收、幫小孩收、幫自己收，這些好像是女人應盡的責任，可是沒有這身分以後，我就會站起來收自己的，你的先生也會跟著成長，他會開始收自己的了，我覺得這蠻美好的，反而給小孩更好的示範。

【稱呼改變？】

本來是不想改變，看來從現在要改變，因為我在外面可能都叫他先生或老公都有可能啊，我覺得我會試著改變，可能也要給我一點時間，然後我要重申一件事情，因為我們感情非常甜蜜時，大家也都見證過，我跟邵先生結婚八年，一直都非常的好，我們的關係都非常美好，我永遠記得他對我的好，然後我也希望告訴大家，有些綜藝節目真的只是玩笑話，就是因為你跟你的歸密或家人很好才敢開玩笑，我不太希望大家簡進去說那是我說的，我沒有那樣說過，我的先生也非常幽默的人，所以他一直沒有反對我虧他或開他玩笑，獲獎家裡的事情，但因為我們現在分開了，他不在視我的先生，其實就我會調整我的言行，也請大家多幫幫我，不要這樣子的下標。

【相信愛？】

我非常相信愛，我也覺得我值得被愛，我祝福所有女人都可以勇敢的追尋真愛，做自己城堡的女主人，做自己的公主。

【新戀情？】

本來是想，我可以開始跟朋友出去自由自在，但因為這個事情曝光要緩一緩，還有一件事情 我必須講，我們最終可能都會有自己的生活交友，但孩子會擺在我們一家四口裡面最重要的重心。

【跟小孩講？】

我非常感謝邵先生，因為我們決定要分開時，我做很多資訊調查，大家也知道我很喜歡瑜珈、靈修身心靈課程，我上了很多幼兒心理學，曝光前我們一直很循序漸進，有聽從諮商師的步驟，他們當然知道媽媽是明星，我會說有時媽媽晚上可能工作晚，今天睡在自己的房間，我們就是會一點一滴調整，本來就在調整的步驟，我也很感謝，他們在這時候不會看報紙或網路，那就是還我們安靜生活，他們會順著流走自然而然知道。

(中時電子報)