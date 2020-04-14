雲林縣北港朝天宮今年設置媽祖聖誕祭典管制區，取消來賓觀禮改為線上直播。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮每年農曆3月23日媽祖聖誕日，均依古禮舉辦祝壽祭典，今年祭典為國曆4月15日，廟方為加強防疫，14日設置祭典管制區，並取消觀禮區改用線上直播，信眾可在15日清晨6點在家用視訊觀禮，一起為媽祖祝壽。

北港朝天宮因被列為警示景點，本月起加強各種防疫工作，規定入廟必需量體溫、戴口罩；在廟埕處規畫人潮分流路線避免群聚感染；本月15日的媽祖聖誕祭典則取消觀禮區、改為線上直播，將祭典參與人數控制在50人以下。

北港朝天宮表示，往年媽祖聖誕祭典，都會邀請友宮、信徒代表、各鋪會爐主觀禮，人數約近百人，由於祭拜現場並不大，勢必無法保持安全距離。今年為了防疫，祭典現場只有主祭、陪祭、執事等廟務人員，人數約3、40人，可以大幅減少近距離接觸。

為了方便信眾為媽祖祝壽，朝天宮今年安排媽祖聖誕祭典線上直播，15日清晨6點開播，信眾可以藉由手機、電腦觀看，廟方強調只要心誠，媽祖一定可以感受到大家的心意，不一定要到現場觀禮，這也是北港媽祖保護信眾的方式之一。

廟方指出，15日清晨祝壽祭典開始後，將管制人流進出，待祭典結束才開放信眾進入大殿參拜。晚間8點起，在北港觀光大橋還有「聖誕祝壽祈福煙火秀」，歡迎大家在空曠處觀賞美麗煙火，配合防疫工作共同祈求疫情盡快退散。

(中時 )