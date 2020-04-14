雲林縣北港媽祖醫院承辦樂智社區據點，發現不少老人家因出門機會減少、擔心子女在外染疫，出現憂慮失眠症狀，為幫助老人家紓壓，14日在東勢鄉樂智社區據點舉辦「粉彩指繪」療癒課程，藉由藝文活動與衛教課程，讓老人家身心安頓。

隨著疫情擴散，許多民眾產生焦慮不安，老人家更因長青食堂共餐暫停、村里廣播宣導少出門、媒體不斷報導疫情新聞，導致活動受限而感到不安，也憂心子女染疫而焦慮不安，中國醫藥大學附設北港媽祖醫院因此在東勢鄉樂智社區據點舉辦「粉彩指繪」療癒課程。

媽祖醫院副院長林榮生表示，失智長者會因記憶力、注意力、理解力、判斷力等認知功能退化，導致對疫情資訊與宣導內容無法理解，以致常忘記要戴口罩出門，所以除了加強防疫宣導，也要舉辦療癒課程，讓長者在輕鬆的遊戲活動中記住防疫措施。

另外，防疫期間長者日常活動及生活刺激都相對減少，也因擔心子女健康而情緒不穩定，部分長者出現過度焦慮緊張的情況，可能因此加速失智，所以樂智社區據點特別安排多元有趣的課程，讓長者開心快樂地學習。

藝術創作老師施淑真指出，教導長者利用畫紙、膠帶、粉彩筆、橡皮擦，繪出簡易的粉彩指繪畫，情緒經過指尖躍於紙上，可讓長者的心靈感到和諧喜悅，有助於紓解長者的心理壓力、忘記身體的不適，進而達到穩定身心作用。

(中時 )