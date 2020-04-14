台南市安定區公所為避免新冠肺炎疫情升溫，可能造成公務運作停擺，14日於安定區圖書館進行異地辦公演練，實地測試各項申辦系統正常運作，及確保網路視訊會議通暢，將疫情可能之影響程度降到最低。

配合台南市政府因應疫情超前部署政策，安定區公所依各課室必要性業務進行統整及化分，將第二辦公地點設置於安定區圖書館二樓禮堂。

第二辦公地點場地寬敞、同仁桌椅間隔2公尺，平日洽公民眾須於一樓「體溫量測站」先接受體溫測量、酒精消毒及登記個人簡單資料後，未發燒者才可進入二樓洽公區辦理業務。

另外，為避免增加民眾接觸感染的風險，同時於一樓大門外設置「物流交換區」，方便郵務資料、物品簽收等等，藉由減少人員進出頻率，提高民眾健康安全保障。

為防範室內群聚感染，安定區公所除加強宣導民眾多多利用線上申辦系統，重要會議也改由線上視訊會議因應，希望同仁健康辦公、民眾安心洽公。

(中時 )