國防大學八德校區昨爆出有位軍官學員因咳嗽症狀加劇，轉診至國軍桃園總醫院就診，國民黨立委鄭麗文傍晚發臉書表示，雖然校方強調已啟動防疫機制，但對於連口罩都不知道在哪裡、24小時生活在一起的軍校生，防疫顯然不夠，憂心國防大學「咳」出防疫破口。

鄭麗文說，國軍獲配口罩數量不足，國防部以新兵訓練員額減半來因應，但是我國的軍校不可能也不能突然的減少軍校生，軍校未提供口罩，校內也買不到口罩，口罩須軍校生自備。

鄭麗文表示，軍校生自備的情況下，軍校的口罩到底是檢查用？還是實際防疫用？

三軍六校聯合入伍訓在6月底即將集中訓練，受訓的人員都是未來我國的優秀軍官。

鄭麗文指出，2個多月不能放假出軍營，2個多月陸海空軍、國防大學的軍校生們24小時生活在一起，然而營站買不到口罩、軍校生也沒辦法出軍營買口罩，那口罩從哪來呢？

鄭麗文質問，部隊和軍校的防疫，國防部準備好了嗎？美國和法國的航空母艦有幾艘已成為疫艦，口罩不知道在哪裡的國軍和軍校生，是否能避免群聚感染的風險呢？

(中時 )