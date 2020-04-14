SJ希澈不澄清「同性戀說」 背後原因惹鼻酸

南韓天團Super Junior從2005年出道至今經歷各種風風雨雨，其中成員金希澈年初被爆和女團Twice日本成員Momo熱戀，引起熱議；其實在戀情傳出以前，金希澈的性向一直受到質疑，因為他時常以長髮造型示人，也不曾澄清這方面猜疑，但近日他在節目中終於聊到背後原因，讓其他來賓聽了超鼻酸。

據韓媒14日報導，JTBC於13日播出的談話性節目《77億的愛情》中，討論關於性少數群體人權的議題，金希澈難得主動自述往日關於「同性戀說」一事；他坦言剛出道時常常是長頭髮造型和彩色隱形眼鏡，因此被誤會是同性戀，甚至還有和男藝人傳出緋聞。

不過，一直以來金希澈從來沒有主動澄清這個誤會，他解釋為何會這樣做，「剛開始我也想否定，但那樣做的話，可能會對少數族群很失禮，畢竟來看演出的一些男粉絲中，或許有部分性少數者，解釋的話好像會對不起他們」；希澈一席話讓在場來賓聽完都覺得超暖，而消息曝光後，許多粉絲看到也都認為希澈真的是個溫暖的人。

(中時電子報)