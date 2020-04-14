防疫期間，在歐美地區，有不少民眾定時在自家窗邊為醫護人員鼓掌，還有人在陽台上演奏音樂，自娛娛人，成為疫情下特別的聲響。英國聲音藝術家史圖爾特（Stuart Fowkes）近期向全球民眾募集許多「隔離之聲」（＃StayHomeSounds），蒐集在疫情下出現的聲音，為時代留下記錄。

史圖爾特表示，在隔離的時刻，世界的聲音改變了，「最直接的變化，就是街上活動和交通工具變少了，變得安靜，可聽見更多鳥叫聲，希望這些聲音，讓我們團結在一起。」

「隔離之聲」目前募集了約70個國家的聲音，史圖爾特把蒐集到的聲音，歸納為四類型，包括因疫情而產生的聲音，如為醫護人員鼓掌、抗疫歌曲播放、演奏音樂等聲音，第二是居家防疫之聲，如禱告、為孩子們讀故事書的聲音等，第三是大自然之聲，如動物因人們在家，而自在上街活動，或是各種鳥叫聲、蜜蜂飛舞等聲音，第四是原本熱鬧的大城市，瞬間變得空曠、寂靜的聲音。

特別的是，在網站上除了可聽見不同國家地區的聲音，還可讀到各地民眾寫下的心情文字，來自印度的薩隆尼表示，「從未見過印度街上沒有人，沒有混亂的交通，連帶環境汙染減少了，鳥兒和狗兒，成為街上的主人。」

在倫敦的大衛表示，「大樹茂盛生長，還有蜜蜂飛來飛去，街上沒有人，沒有繁忙交通，我們可以聽見春天的聲音，真是神奇。」在美國新紐奧良的伊莉莎白表示，她為身處城市邊緣的靜謐感到感謝，「但我擔心之後的復甦，以及為所有生病、失業而待在家裡的人感到憂心。」

來自葡萄牙的路易斯則表示，在疫情中，兒童們是真英雄，「他們在精華的成長階段，無法上學，不能跟朋友玩，踢足球，他們在家裡陪伴大人，並從大人的恐懼中，重新認識我們。」

(中時 )