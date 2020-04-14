清華大學曾晴賢教授說明生態廊道的設置和成果。（縣府提供）

林華慶局長勘查歐亞水獺通道設置狀況。（縣府提供）

金門縣長楊鎮浯贈送林華慶局長歐亞水獺布偶，期待攜手中央做好保育工作。（縣府提供）

金門是瀕絕保育類野生動物歐亞水獺，在台灣地區僅有野外發現紀錄的地方，但在棲地破壞和開發壓力下，目前全島估計僅有200隻左右。農委會林務局長林華慶連2天與學者、專家勘查保育現況，期待牠們在這座海島獲得完善保護，一代代的繁衍下去。

歐亞水獺曾活躍於台灣各地海拔1500公尺以下的溪流，但在1991年後即無確切的出現紀錄，僅在金門仍有穩定族群，但經由台北市立動物園團隊利用遺傳分析估算，數量也只有200隻左右。

農委會林務局在2004年與縣府、農委會特有生物保育研究中心、金門國家公園管理處、台北市立動物園及相關專家學者組成水獺保育工作平台，針對水獺棲地減少和破碎化、汙染、湖泊溪流乾涸、道路與車輛路殺及工程人為干擾、流浪犬貓攻擊等危險因子，訂定保育策略與行動計畫。

林華慶局長在13-14日偕學者專家包括李玲玲教授、曾晴賢教授、袁孝維教授、李壽先教授、林良恭教授與相關單位勘查金門在〈國土生態保育綠色網路建置計畫〉下的瀕危物種保育現況，目標鎖定亟待保育的歐亞水獺。

根據監測調查及影像記錄分析，金門島中央的蘭湖與瓊林水庫，水獺活動已明顯減少，其餘水域棲地大致穩定。古崗湖及烈嶼均再次出現水獺活動痕跡，顯示西半島仍持續在拓展其領域範圍。另沙美、太湖等區域的水獺活動範圍太過接近人類，路殺的風險仍高，應持續辦理防制作業。

縣府近2年推動棲地改善及友善措施，包括水獺出沒熱區的遊蕩犬貓捕捉，水堤、攔河堰等截水設施和農塘一帶設置動物生態廊道及水獺友善階梯，並於路殺熱點區域設置動物導引網或動物反光警示器，減少水獺穿越道路帶來路殺危機。

同時，縣府也與金管處整修埕下舊營區，做為野生動物之救傷站，最終目標之一的〈金門縣水獺保育中心〉成立，也已委外規畫設計中，希望目前收容在台北市立動物園的大金、小金和牠們的後代，有一天可以回到金門故鄉。

(中時 )