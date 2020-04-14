合一上櫃股票自4/15起暫停交易 19:412020/04/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（14）日指出，合一生技公司（4743）上櫃有價證券自4月15日起暫停交易。 合一生技公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自4月15日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #合一 #暫停交易 #合一生技 #公司 #上櫃股票 也許您會感興趣 推薦閱讀 專家傳真－從文曄與祥碩換股交易 談資訊揭露的充分性 04:102020/04/10 產業特刊 櫃買今起調整融資券比重 04:102020/04/10 證券．權證 旺旺友聯、安恪生技 合推寵物險 04:102020/04/10 投資理財 六角二轉換債、金利及合邦 4/13起預收款券 20:442020/04/10 財經 NBA》無限期暫停交易 選秀延到8月 11:042020/04/11 體育 《店頭市場》六角二、金利、合邦 13日起預收款券 09:092020/04/13 財經 內壢國中停招合球 師生錯愕 04:102020/04/14 地方新聞 電子業買家手起刀落 2.39億買竹北豪宅店面 11:462020/04/14 財經 《金融》促台開放銀行發展 合規驗證標準待建立 15:232020/04/14 財經 「麵麵俱到」箱 10種台南好麵一次購足 16:542020/04/14 生活 財經熱門新聞 最優秀主權基金也栽筋斗！ 老謝揭台積電重摔內幕 - 財經 注意！台股門神曝警訊 散戶這周要小心了 - 財經 金融圈再失人才 兆豐銀獨董廖學興辭世 - 財經 - 工商 萬點不崩？專家：若爆2大警訊 散戶快逃命 - 財經 美股崩跌沒完？投資人太樂觀 專家警告將迎來慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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