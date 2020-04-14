新冠疫情延燒，國銀持續力挺中小企業。金管會銀行局14日公布晚新中小企業放款數字，截至2020年2月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣6兆9,236億元，較上月底增加346.98億元，其中，中信銀、永豐銀、合庫銀較去年底相比新增金額最多。

銀行局官員指出，2月較上月新增的原因主要是因為1月適逢農曆春節，通常企業習慣先還款以免「欠債過年」，而2月資金需求才會回溫，所以放款量就會慢慢增加。

銀行局官員指出，今年以來至2月底新增放款量前三名的國銀分別為中信銀，新增163億元、永豐銀新增117億元、合庫新增107億元。

每年金管會都會召開全國銀行總經理會議，訂定出全年對中小企業新增放款目標，近三年都呈現超標達成，據銀行局統計，2017年目標新增2,400億元、實際新增達3,670億元，達成率為152％；2018年目標新增2,700億元、實際新增達3,355億元，達成率為124％；2019年目標2700億元，實際新增達4,599億元，達成率更上衝170％。

銀行局官員指出，今年的中小企業新增放款目標尚未出爐。

銀行局官員指出，2020年2月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為62.48％，較上月底之比率增加0.17個百分點；占民營企業放款餘額比率為65.04％，與上月底之比率相同；另109年2月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.39％，較上月底增加0.02個百分點。

金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

(工商 )