抗疫期間，出現不少防疫歌曲創作，引發大眾共鳴。紐西蘭布倫納湖學校校長雪莉．謝爾班（Shirley Serban），日前將電影《真善美》歌曲〈Do-Re-Mi〉改編成居家防疫版，提醒大眾待在家中防疫，朗朗上口的歌詞，容易記得的旋律，引發網友迴響，目前在YouTube瀏覽人次為800多萬。

《真善美》是1959年的美國電影，〈Do-Re-Mi〉的作曲者為理查．羅傑斯，作詞者為奧斯卡．漢默斯坦，故事描述一群孩子，在母親過世之後，被父親規定不得嬉戲，但家庭教師瑪利亞帶孩子們在草原上唱〈Do-Re-Mi〉，並從歌曲認識音名，是氣氛非常愉快的片段。

雪莉所改編的〈Do-Re-Mi〉，採用原來旋律，歌詞融入抗疫準則，包括「千萬不要害怕，每個人都要好好待在家中，保持清潔，這是不讓病毒傳播的方式」、「現在沒有長途旅行了，把自己隔離在家，所有的社交生活，一律改在網路進行，過無所事事的生活吧」、「別忘了打噴嚏，要用肥皂洗手」、「在家看電視、喝美酒，吃飽睡好，才能遠離病毒」。

雪莉表示，她的學校僅有50名中小學生，「改編時，一心一意想著病毒的傳播，已經即將關閉的學校，完成這首歌，沒想到會獲得意外的迴響。」

(中時 )