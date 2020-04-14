時力立委邱顯智 (時力提供)

元智大學教授周韻采今日接受電訪表示，時力打算以中國勢力干涉為由，提出《廣電三法》等修正草案，加入「反紅媒」法條，事實上，現行法規早已規範陸資持股不得超過50％，而且現在最主要媒介是網路，不如好好規範網路影音平台。時力的舉動，很像是在抓小放大，刷存在感。

時力立委邱顯智今日於時力立院黨團會議室召開記者會表示，時力黨團會再次提出《廣電三法》、《兩岸人民關係條例》及《反滲透法》等反紅媒相關修法。

邱顯智說，《反滲透法》與反紅媒有關的條文，只有第7條規定「受滲透來源之指示、委託或資助，而違反總統副總統選舉罷免法第五章、公職人員選舉罷免法第五章或公民投票法第五章之罪者，加重其刑至二分之一」。

邱顯智表示，前述條文主要規範媒體受滲透介入選舉、罷免、公投等，相關的刑責提高，但中國的滲透範疇，遠不只在選舉罷免等政治層面。為了要處理大陸滲透、控制台灣媒體接受其指導影響的問題，時力這次對反紅媒三法的提案重點，會落在對我媒體經營、間接經營與控制的限制上。

邱顯智指出，將推動立法禁止受中國黨政軍指示、委託、資助，或接受中國黨政軍一定金錢或其他財產上利益資助或補助的自然人、法人，禁止其直接、間接經營或控制廣電媒體，或擔任廣電媒體發起人、董監事或經理人，以及禁止製播、刊載或散布足以危害國家安全之捏造新聞或不實訊息。

周韻采指出，現行《兩岸人民關係條例》早已規範陸資不能超過50％以上，不明白時力此時提出這樣的訴求為何？感覺很像是防疫期間不知道要問什麼，就隨便拿一個話題來吵，好像在刷存在感。

周韻采說，退萬步言，即便要規範受中國影響的陸資，但現在有線廣播電視、無線廣播電視都已經不是主要管道，現在最主要、流量最大的媒介是網路，時力不如想想怎麼去規範網路平台，而不要只針對早有規範的新聞媒體平台炒作，抓小放大。

(中時 )