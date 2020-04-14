新冠肺炎疫情肆虐，歐美經濟受到嚴重衝擊，美股第一季更是重摔逾20%，不過，在歐洲疫情逐漸趨緩，OPEC+上周日達成原油減產協議，將於5月起減產970萬桶/日，其他非OPEC產油國如美國、加拿大，將在G20能源部長會議上討論如何調整圓油生產量，藉此符合遭到疫情衝擊而大幅下滑的需求。此外，美股1Q20財報季本周開跑，道瓊期指上漲逾300點。

截至台北時間14日晚間7點10分，道瓊期指上漲278.5點或1.19%、暫收23587.5點；標普500指數期貨上漲28.75點或1.04%、暫收2788點；那斯達克100指數期貨上漲110.37點或1.33%、暫收8437.62點。

本周美股財報季開跑，由銀行類股率先揭露，摩根大通稍早公布Q1財報，季營收與獲利都沒有達到先前財測標準，每股純益從去年同期的2.65美元，降至每股78美分，這與新冠肺炎疫情有相當關係，但來自於股票以及固定收益市場收入強勁增長。

摩根大通首席執行長Jamie Dimon表示，摩根大通在非常艱難和獨特的運營環境中表現良好，但有鑒於新冠肺炎疫情衝擊，可能造成經濟衰退的危機，有必要建立68億美元信貸準備金，導致該季度總信貸成本達到83億美元。

(中時電子報)