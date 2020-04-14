美國車廠福特汽車周一表示，受到新冠肺炎疫情爆發與需求下滑的雙重衝擊，第一季營收估年減16％，單季可能大虧6億美元，且已在研議保留現金以度過營運低潮的方案。福特同時指出，美國生產線第二季預料將可逐步復工。

受到Q1財測大虧的利空摜壓，福特股價周一大跌3.9％，收5.16美元。福特信評上個月遭標準普爾調降至垃圾級，今年來股價累計暴跌超過40％。

福特表示，第一季營收預估達340億美元，較去年同期減少16％，受到新車需求下滑與3月下旬停工的影響，當季出貨給經銷商的新車量較去年同期銳減21％。

獲利預測方面，福特表示無法提供精準的數據，但稅前扣除特定項目後估計會虧損6億美元。去年同期，福特淨利達11.5億美元，調整後更是大賺24億美元。

福特指出，美國製造業務預估第二季就可分階段復工，美國生產線因新冠肺炎爆發自3月中旬開始就全面停工。

中國市場方面，福特表示，該地區新冠肺炎疫情已在趨緩，所以生產線已經復工，同時開始交車給經銷商。

飛雅特克萊斯勒上周宣布美國廠房於5月4日復工，通用與福特則都未確定復工的日期。

福特表示，目前帳上現金部位大約有300億美元，即便在無法復工或其他財務操作下，至少可讓福特營運支撐到第三季底。

儘管如此，福特仍表示還在研議保留現金的辦法，可能方案包括減少資本支出與營運高層減薪。

福特上個月宣布凍結發放股利以及庫藏股計畫，其中停發股利估計一年可省下約24億美元，另外透過動用融資額度取得逾150億美元的貸款。

福特財務長史東指出，「我們持續評估所有可強化公司資產負債表的融資選項，同時增加流動性，俾以讓財務彈性極大化。」

福特預定在4月28日正式公布第一季財報。

(工商 )