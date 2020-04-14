HAPPY GO Pay即日起再添中國信託、新光、匯豐三銀行的合作，總計10家銀行可綁定信用卡，指定銀行再享最高10倍點數回饋！

百貨母親節檔期開跑在即，HAPPY GO旗下iCONNECT智能數據公布最新調查顯示，即使疫情期間，仍有八成以上的卡友仍習慣到百貨挑選禮物，對此，HAPPY GO也攜手遠百推出母親節扣點快閃活動，史上最優的50點兌換200元紅利券，滿額再抽汽車大獎，並和遠東SOGO推出「美麗100％滿額贈」活動助攻百貨買氣。

HAPPY GO鼎鼎聯合行銷業務副總李明城表示，HAPPY GO Pay自推出後，有效吸引年輕卡友使用，其中以31～50歲為主力客群，且屬於高貢獻、高消費（VVIP）卡友的占比高達七成二，消費力相當可觀，是整體卡友的5～6倍之多。為服務廣大卡友，HAPPY GO Pay本月開始將合作的銀行信用卡一口氣擴大為十大銀行，以擴大經濟效益。

調查指出，今年母親節檔期雖然受到疫情衝擊，但若通路有消毒服務並祭出超殺優惠，仍有近七成的卡友願意出門消費，並表示只要戴口罩做好消毒動作，於室內保持1.5公尺「社交距離」，百貨仍是購買禮物的第一首選。至於選購品類，則仍以美妝保養為主，營養保健品在防疫期間異軍突起竄升至第二名，生活家電類則是因應自煮商機位居第三名。至於禮物預算約在3,000～10,000元之間，更有近二成卡友選購金額無上限。

(工商 )