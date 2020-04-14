S.H.E於2018年宣布出走老東家華研國際音樂，3人自立門戶成立公司，升格當老闆，近年來各自在歌唱、電影、主持界獲得好成績。任家萱（Selina）14日在個人的官方YouTube釋出首支自拍自導的Vlog「Selina『任真迷什麼』 露營篇 EP.1」。

她日前開心用手機紀錄著，與好友在石門戶外露營，不過她第一次自拍錄影，身兼多職，不只邊講話介紹，還要搭帳篷、當大廚，讓她頗不習慣，當天下午1點忙到晚上8點才坐下休息吃飯，她當場崩潰，直呼：「當網美好累，我根本沒有辦法，又要做工，又要拍。」

在該Vlog釋出前一天，Selina在IG提醒歌迷收看、訂閱頻道，她的經紀人說當YouTuber不簡單，要考量到很多細節，他們正努力多看影片求進步，並透露Selina對影片很用心，凡事皆親力親為，不只拍攝，參與很多後製，Selina看到影片上線，彷彿看到自己的第一個孩子誕生，相當興奮。

Selina提到在休假日參與露營後，發現在工作時的自己較輕鬆，笑說：「我應該會常工作，發現放假也沒有比較輕鬆，我下定決心了，要當一個認真努力工作的人。」經紀人表示Selina將會陸續在YouTube上片，加上Selina的興趣廣泛，包括插花、繪畫、高爾夫球等，有計劃拍攝許多不同主題跟粉絲分享，經紀人笑虧Selina興趣真的太多，「也可以記錄下來，順便提醒她這段期間又換一個興趣。」

Selina在個人的官方YouTube釋出首支露營Vlog。（擷取自臉書）

(中時 )