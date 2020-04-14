世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞日前公開指責台灣對他種族歧視，此言論引起大批網友憤怒，網紅阿滴、知名設計師聶永真等人發起募款，在紐約時報登全版廣告，該廣告已於美國時間今日正式刊登，聶永真也在臉書上貼出設計並指出，「紙媒只是起點」。

聶永真在臉書上透露，WHO秘書長譚德塞公開發表對台灣的不實發言，引發台灣民眾關注，因此團隊決定透過嘖嘖群眾集資平台，集資刊登紐約時報廣告，以贊助者的名義向世界發出一個訊息，「Who can help? Taiwan.」，他提到，比起不實言論指責推諉，台灣選擇用實際行動支持世界。

聶永真說明，廣告最終於今日美國時間上午於紐約時報紙本平板與線上同步露出。他也解釋，「WHO can help? 」的下方洞口圖像，隱喻世衛於流行疫情爆發時刻，因反應遲緩與外在政治干擾，所引致的防疫缺口，以及全球深陷的棘手難題。「Taiwan」下方出入口圖像相對於世衛坐困的視角向度，台灣正積極建立一個通道、一個出口、一個方法學，對外提供最大的幫助。

另外，聶永真表示，剩餘的募款約1,500 萬的 45.82%，將用於數位廣告宣傳「Taiwan can help」；31.97% 將捐助國內醫療器材或資源；22.20% 將捐助國外醫療器材或資源。合計將有過半的款項直接捐助並協助國內外的防疫行動。

阿滴、聶永真等人募款的廣告。（摘自聶永真臉書）

最後，聶永真強調，本次參與企劃、執行、設計、翻譯的團隊以及嘖嘖平台與貝殼集器均為完全義務參與，絕不會在執行計畫中謀求任何利益。

(中時電子報)