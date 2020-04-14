黑龍江輸入病例攀升 陸領館：公民切勿貿通過綏芬河口岸返陸 21:112020/04/14 中時 張語庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎病例持續增加。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸駐符拉迪沃斯托克總領館14日，發布通知稱，截至目前，通過莫斯科－符拉迪沃斯托克－綏芬河路線輸入黑龍江省的新冠肺炎確診病例已經累計達322例，均為大陸籍。 總領館稱，目前黑龍江輸入型病例繼續大幅攀升，但仍有少數華商通過微信群、朋友圈等網絡渠道散布謠言，鼓動在俄羅斯尤其是莫斯科的中國公民4月13日及以後來到濱海邊疆區，通過波格拉尼奇內—綏芬河口岸回國。總領館提醒相關中國公民切勿輕信謠言，切勿貿然來到濱海邊疆區，嘗試經由綏芬河等陸路口岸返陸。 (中時 ) #領館 #通過 #公民 #病例 #黑龍江 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸新增確診42例 無症狀感染者47例 10:582020/04/10 兩岸 陸新冠肺炎9日新增確診42例 死亡1人 17:122020/04/10 兩岸 陸新增確診病例46例 廣東新增3例本土確診 10:422020/04/11 兩岸 6天改造完成 綏芬河方艙醫院待命啟用 10:462020/04/12 兩岸 大陸新增確診99例 97宗為境外輸入 17:432020/04/12 兩岸 俄確診病例突破1.8萬 全球排15位 20:362020/04/13 國際 官吏知識幼稚 列強帝國侵凌 04:102020/04/14 兩岸藝文 單日確診破百 陸恐打延長賽 00:512020/04/14 兩岸要聞 強化邊境防控 陸綏芬河病例激增 專家馳援 00:512020/04/14 兩岸要聞 陸增89宗病例：79宗俄羅斯輸入 廣東再有本土病例 10:372020/04/14 兩岸 兩岸熱門新聞 「我們被騙了！」川普威脅退出世衛、世貿組織 - 兩岸 環時總編感嘆：這下子碰上真正的國際流氓了 - 兩岸 新冠疫情後全球產業鏈去中國化趨勢 - 兩岸 兩岸私下若無溝通管道 恐現危機 - 兩岸要聞 - 中國時報 曾經，我不認為自己是中國人（上） - 兩岸藝文 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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