大陸駐符拉迪沃斯托克總領館14日，發布通知稱，截至目前，通過莫斯科－符拉迪沃斯托克－綏芬河路線輸入黑龍江省的新冠肺炎確診病例已經累計達322例，均為大陸籍。

總領館稱，目前黑龍江輸入型病例繼續大幅攀升，但仍有少數華商通過微信群、朋友圈等網絡渠道散布謠言，鼓動在俄羅斯尤其是莫斯科的中國公民4月13日及以後來到濱海邊疆區，通過波格拉尼奇內—綏芬河口岸回國。總領館提醒相關中國公民切勿輕信謠言，切勿貿然來到濱海邊疆區，嘗試經由綏芬河等陸路口岸返陸。

(中時 )