行政院針對新冠肺炎紓困，推出「酷碰券」，不理會國民黨力主「發現金」。國民黨主席江啟臣今晚索性在他的臉書發起「啟臣民調」，調查民眾認為紓困政策應該「發現金」還是「酷碰券」？短短9分鐘已有812人投票，贊成發現金高達98％。

江啟臣說，疫情全球蔓延，衝擊台灣經濟，目前無薪假勞工數量持續攀升，一個無薪假的勞工就代表著背後一家嗷嗷待哺孩子，政府此時應該站出來讓民眾渡過這一關。

他說現在有兩個方案，「國民黨版：發現金」－政府直接發現金，按所得級距排富，消費場所不受限；「政院版：酷碰券」－先掏錢才能享折價，－支付享２５％折扣，每月最多折1000元，綁定行動支付平台與敬老卡，且限定商家。

江啟臣詢問，您覺得，哪一個方案符合您的需求？

江啟臣這項貼文，短短9分鐘已有812 人投票，贊成發現金高達98％。網友也留言「很多人都不夠花了怎麼會存起來，真的會存起來的是那些不缺錢的大官員」、「當然是現金阿，民進黨當初講人家不知民間疾苦，自己還不是一樣」、「政府官員腦袋該檢查」、「喬賣喝寫! 兩種都發好了! 」「發現金，較實在！」「當我乞丐啊！折價券我連拿都不想拿」、「救急就要發現金」。

(中時 )