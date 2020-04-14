喜歡音樂全新女團「PER6IX」培訓3年將出道，由彭名慧、王加瑄、申力安、林采婕、李紫嫣、馬瑋伶組成，6位平均年齡18歲。今年17歲的李紫嫣則是李㼈的女兒，因外型亮眼，引起熱論。她們發行首波主打歌〈不讓〉MV，日前花24小時拍攝，喜歡音樂老闆陳子鴻，當天陪伴她們從白天到晚上，親自監督PER6IX的表現。

在現場，她們趁空擋時頻頻追問陳子鴻：「老師，我們6個誰最漂亮？」讓陳子鴻十分苦惱，只能回說：「都很漂亮！」PER6IX因團員人數眾多，拍攝前從妝髮開始就是大工程，她們還賣力跳了近百遍舞蹈，隊長彭名慧穿細跟高跟鞋熱舞，最後還跳到腳抽筋，李紫嫣也跳到肚子不舒服，十分敬業。

她們拍到深夜時，氣溫僅10度以下，在狂風亂吹的大樓天台上拍攝，團員因穿著輕薄的運動裝，每個都冷到直發抖，聽到導演一喊殺青，她們趕快把外套包上禦寒，不過王加瑄竟異想天開喊：「現在好想泡溫泉。」讓工作人員笑虧：「收工趕快回家休息。」

「PER6IX」推出新歌，團員林采婕（上排左起）、彭名慧、李紫嫣、 馬瑋伶（下排左起 ）、王加瑄、 申力安。（喜歡音樂提供）

(中時 )