花蓮新城鄉七星潭海域保安林地，今下午發生森林火警，林管處新城工作站8名救火隊及新秀消防分隊合力搶救，約1個多小時撲滅，燒毀0.008公頃，現場栽種木麻黃已被燒毀，初勘火場，發現大批工程裝潢廢棄物被燒毀，疑被點燃引燃大火，保七總隊第九大隊已展開調查。
「嚴厲譴責不法！」林務局花蓮林管處長楊瑞芬表示，編號2617號保安林位於新城鄉順安村靠海一側，具有國土保安、環境保護及防風定砂等功能，「嚴厲譴責今日在保安林亂丟、焚燒垃圾造成森林火災危害保安林的行為」。
楊瑞芬指出，依森林法第53條規定，放火燒燬他人之森林者，可處3年以上10年以下有期徒刑。檢舉電話0800-000-930，如因查獲犯罪行為人，依情節輕重，得發給舉人每案10萬元以下至100萬元獎金。
附近住民反應，入夜後，七星潭防風林一帶疑有人車摸黑傾倒廢棄物，是否惡意縱火毀跡證，不得而知，但不僅衝擊保安林地生長，也危及當地居民治安，盼警方加把勁。轄區警方表示已調閱附近監視器過濾清查。
(中時 )
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