科大訊飛近日發布公告，預計今年第一季淨虧損1.25億（人民幣，下同）到1.35億元，去年同期則為盈利1.02億元。科大訊飛指出，第一季業績虧損主要原因為新冠肺炎疫情很大程度的延緩了該公司第一季項目的實施、交付、驗收等相關工作的進度，因此也影響了收入的實現進度。

據大陸自媒體報導，此外，第一季該公司針對抗擊疫情的需要和把握產業發展趨勢的要求，透過AI線上教學平台免費提供「停課不停學」服務、透過智醫助理AI輔診系統免費幫助基層醫療機構排查病人、透過智慧電話機器人幫助相關部門進行疫情的防控排查，相關投入約3500萬元。

科大訊飛表示，預計公司第二季經營將實現年增長，全年的經營會保持良好增長勢頭，此外，受本次疫情影響，各行各業快速形成了各類線上業務的應用習慣，公司相關業務能夠較快地適應環境的變化，連接更多的快速增長機會。

(旺報 )