新北市新店分局雙城派出所警員徐煒凱、劉凱威協助找回迷途的69歲洪姓老翁。（新店警分局提供）

新北市新店分局雙城派出所警員徐煒凱、劉凱威協助找回迷途的69歲洪姓老翁。（新店警分局提供）

新北市新店分局雙城派出所警員徐煒凱、劉凱威於日前接獲分局勤務中心通報新店區錦秀路有位迷途長者需要協助；警方接獲報案後先行撥打報案人電話，向報案人詢問該名長者的特徵及情況。

經了解原來報案人正是69歲洪姓老翁的兒子，報案人向員警表示，因為怕父親走失，所以平時有幫他戴定位手錶，晚上突然發現父親定位訊號離開住家，自己又還在公司加班無法趕回，只好報警請求警方協助。

警方依報案人所提供定位位置及洪姓老翁特徵，沿錦秀路搜尋，到達錦繡、安康路口時，果然發現一名長者呆站在旁邊的公車站內，員警馬上上前關心詢問，但他並不清楚自己為何會出現在這裡，也不清楚自己的年籍資料，最後員警利用M-POLICE人臉辨識系統查證身分，確認該老翁就是走失的洪男。

當時氣溫只有12度且老翁衣服單薄，員警擔心老翁身體受不了，便先將洪姓老翁帶返派出所休息，並告知老翁兒子已找到渠父親，請他放心。洪男下班後到達派出所時已屆深夜，洪男非常感謝員警能夠及時將迷失的父親找回來，不然寒流來襲，父親一人在外發生甚麼事情恐不堪設想，洪男離去前一再感謝員警的幫忙。

(中時 )