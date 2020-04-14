張立昂、宋芸樺、連晨翔合作《浪漫輸給你》。（三立提供）

張立昂、宋芸樺合作《浪漫輸給你》。（三立提供）

《浪漫輸給你》開鏡演員齊聚。（三立提供）

宋芸樺闊別五年回歸台劇。（三立提供）

張立昂飾演霸道總裁。（三立提供）

連晨翔首度演出三立偶像劇。（三立提供）

近年演藝重心都在大陸的宋芸樺，闊別台灣戲劇圈5年，最近回歸台劇接演台視、三立《浪漫輸給你》，她劇中穿越進「言情小說」，狂撩霸道總裁張立昂。宋芸樺笑說，會接拍這部電視劇，就是因為劇本很有趣，集結了所有言情小說「最浪漫、酥麻」的場面，完全吸讓她的少女心大噴發！但她和張立昂戲外從未看過言情小說，入門作品竟然都直接進階到《格雷的五十道陰影》！

宋芸樺說，當初是爸爸叫她去書店幫忙買暢銷書前三名，那時《格雷》正夯，是榜上第一名，她就真的買回家，結果爸爸翻了一下說「妳到底買了什麼給我」，把書退還給她，她自己翻看後覺得很有魅力，一打開就完全掉入「總裁」漩渦，會幻想自己是女主角，以及各種總裁霸道對她好的追求方式，也因此日前拍攝被張立昂霸道壓制的海報時，她有稍微小鹿亂撞一下。

她上月被拍到疑與新歡小清新約會、還打包回家，她害羞坦言現在還是有聯絡。被問之後到台中拍戲，會談遠距離戀愛？張立昂和連晨翔跳出來護花解圍，張立昂說「她下台中就是我們的了」、連晨翔說「她只會跟我們談戀愛」，她也四兩撥千斤回：「我的心已經是他們的，到台中就變曉恩！」

張立昂與宋芸樺當年因合作電影《等一個人咖啡》一起出道，又因同門所以私交不錯，這是兩人首度合作電視劇，由於默契好，可以從閒聊模式一秒進入劇中角色。張立昂最近特別加強重訓練身材，希望飾演霸道總裁更有男人味，他笑說目標是練到可以單手把宋芸樺扛起來。

劇中飾演騎士暖男的連晨翔自曝，跟張立昂拍主視覺時，因為很久沒靠男生這麼近，「他就是霸道總裁的眼神，我就被電到了，突然很害羞笑出來！後來因為有心理準備，應該跟芸樺也會靠那麼近，結果反而完全沒笑場」，宋芸樺一聽忍不住抱怨：「為什麼你只會對男生這樣？我當下有點失望！」

張立昂爆料說他見到晨翔時很開心主動約他去健身，對方卻興趣缺缺，反倒問他說「那你想釣蝦嗎？」，他當下愣住，只好回：「我喜歡吃蝦。」

連晨翔劇中飾演騎士暖男，開拍前導演說這角色是溫暖、神秘的存在，他說因為自己是摩羯座，有時候比較悶騷，這部份和角色很像。他最近都在家中追劇、看電影做功課，還把李奧納多演的電影重新溫習一遍。

《浪漫輸給你》14日舉行開鏡儀式暨卡司發佈會，主要演員張立昂、宋芸樺、連晨翔、許孟哲、蔡瑞雪、廖奕琁、湯志偉、劉主平、陳歆妍等演員都出席。該劇是一部浪漫穿越偶像劇，集偶像劇、言情小說之大成，將挑戰各種偶像劇公式，劇中宋芸樺飾演一直幻想「霸道總裁愛上我」的平凡女孩，意外掉入言情小說《總裁你壞壞》中，卻發現自己在小說裡的角色竟是砲灰惡毒女配！用幽默詼諧的方式打造超浪漫的穿越劇。宋芸樺說，因為角色特別，穿越到「書」裡，她像有武功秘笈，知道怎麼擄獲總裁的心，很多很好玩的地方。

被問男友也用這種霸道方式追求？她說，自己一直以來生活上都滿理性的，「不管是任何男生壁咚我，我都會覺得『你還好嗎』，真實生活中比較難被這件事吸引到。」至於現實中該怎麼追求她才奏效？她說：「用心追！」

張立昂受新冠肺炎疫情影響，原本四月的演唱會往後延到八月，不過他說，因為原本就正積極籌拍電視劇，最近一直沒間斷準備工作，本來演唱會、電視劇拍攝會同時進行，現在剛好可以專心拍戲。

連晨翔說，他跟大家一樣到哪都戴口罩、勤洗手，也會出門就是排隊買口罩，因為自己不用上班，之前單號幫自己和媽媽排，雙號幫爸爸排，因此常跟一群阿姨、叔叔一起排隊，還有人問說可否幫他排，結果對方把健保卡拿給他，自己拿椅子在旁邊坐，他就當作公益也會幫忙，「排到附近的那些叔叔阿姨都認識我，怕他們覺得我是專門幫忙排隊的，都覺得我可以在附近選里長了！還好現在可以直接上網登記了！」

(中時 )