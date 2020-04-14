日本境內14日新增超過410人確診患新冠肺炎，使確診人數累計超過8千人，死亡人數達168人。東京都14日單日的確診數為161人，其中有105人感染途徑不明，東京都至今確診數累計達2319人。

東京都14日有5名男性感染患者死亡，其中4人是發生院內感染的台東區永壽綜合醫院的住院患者。

大阪府14日單日確診例達59人、福岡縣也有33人確診。

廣島市的社會福祉設施疑發生群聚感染，已有17名入住者和5名職員確診，還有約90人正在做病毒篩檢。福岡市指出，剛開始是1名20多歲的女職員出現喉嚨痛的症狀，她恢復後因沒有其他症狀便持續上班，後來陸續有人發燒並確診。

島根縣松江市有1名在餐廳打工的10多歲女店員9日確診，成為島根縣確診的首例，隨後已有員工及客人共8人相繼感染。札幌市的札幌呼吸器科醫院又有醫生和入院患者共5人確診，至此院內已有25人確診。

(中時電子報)