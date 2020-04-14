鄭文燦訪隔離衣大廠豪紳纖維科技，讚是隱形冠軍。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦14日赴蘆竹參訪防護衣大廠豪紳纖維科技，讚其農曆年後產能全開，近一個月來已經生產幾十萬碼的「超細纖維醫療布」，提供醫療防護面料及一次性防護衣、多次重複使用手術衣等成品，不但是桃園企業的隱形冠軍，更是優秀的國家防疫隊。

鄭文燦說，疫情期間，防護衣及隔離衣需求大增，豪紳纖維科技公司自農曆年後產能全開，近一個月來已經生產幾十萬碼的「超細纖維醫療布」，成為全球主要領導廠商，提供醫療防護面料及一次性防護衣、多次重複使用手術衣等成品，供台灣醫療體系使用，與第一線醫護人員共同面對疫情，守護國人健康。

鄭文燦談到，桃園為紡織重鎮，目前多從傳統紡織轉型為技術含量高的智慧紡織，深具國際競爭力。豪紳生產醫療用及工業用防護衣、防火手套、防菌材料等多款機能性紡織及智慧性產品，全球市占率極高，特別是AFC奈米矽銀技術，讓相關產品達到良好抑菌及屏蔽病毒果的功能，能有效終結細菌和病毒，深具發展潛力，成為桃園企業的隱形冠軍，也成為優秀的國家防疫隊。

鄭文燦也說，目前防護衣尚未管制出口，但訂單供不應求，桃園需求除由衛生福利部配給、各醫院自行購買外，市府也於疫情一開始，購置約1萬套防護衣，提供衛生局所屬醫療院所及消防局救護同仁使用，並針對11家責任醫院防護衣存量進行滾動式盤點，不足時協助提供廠商名單供採購，以完備防護能量。

豪紳纖維科技公司成立於1973年，近50年的歷史，由研發特殊纖維與高性能纖維產品出發，主要產品為技術型產業用紡織品，包括無塵、靜電防制、工業防護與醫療保健等應用。豪紳纖維科技將台灣傳統紡織產業轉型為全球高性能纖維科技產業，已取得國內外32項專利，行銷全球超過60國，為全球無塵與抗靜電類產品領域的領導者。近年積極投入智慧紡織品開發，推出全新自有品牌iQmax？，運用各式創新纖維結合穿戴裝置，讓機能紡織品走向智慧紡織品。

(中時 )