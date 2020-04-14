新加坡總理夫人何晶因為轉發台灣捐贈口罩的新聞時，留下一句迷樣的「Errr…」，引發台星網友激烈論戰。隨後她也修改貼文，呼籲停止網路攻擊，並謝謝台灣。結果又被網友發現她再分享中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「電鍋蒸口罩」的新聞，被批踢踢鄉民說她是「高級酸」，再度引爆一波討論。然後，她又轉發了台灣今天「0新增確診」的新聞，並且寫說：「good show!」。

何晶轉發陳時中在記者會上示範「用電鍋乾蒸口罩」的新聞後，她並且寫下PO文：「用小烤箱也可以，不用調太高溫，大概60度，做溫泉蛋的溫度就可以了，或是在熱帶地區放到太陽底下」。

何晶轉發陳時中在記者會上示範「用電鍋蒸口」罩的新聞，被鄉民說是「高級酸」。(圖/摘自HO Ching FB)

這篇PO文立刻吸引了台灣網友的注意，在批踢踢上引起熱議，大多數的網友認為何晶「是在高級酸啊」、「我發文，你出征，等你唷！」、「高級黑啊、高級酸，笑死」、「她很明顯在酸我們啊」、「在熱帶地區放太陽底下，這句酸度真的是= =」、「這是故意...諷刺吧」、「快來下單電鍋，讓917再高潮一次」。不過也有人說，「分享蒸口罩是問題在哪？台灣真的這樣教啊」、「她是在酸 但這件事沒必要再去炒了」、「口罩放在太陽底下曬也沒問題阿@@ 剛剛GOOGLE一下」。

台灣今天0新增確診，不僅陳時中表示值得高興，何晶也在她臉書上分享該新聞了，她還寫說：「good show!」。而這篇PO文也引來許多網友留言表示是好消息，「陳時中抗疫有成，確實是值得我們新加坡有關當局借鑒，虚心學習的」、「 恭喜台灣人民遠離病毒」、「台灣做得很好」。

(中時電子報)