李方酒店管理集團攜手萬豪國際集團旗下的頂級酒店品牌「台中李方艾美酒店」原預計今年第2季全新開幕，受新冠肺炎疫情影響，今（14）日宣布暫暫緩籌備作業，並於明（15）日後資遣員工，後續將視疫情發展狀況再行評估，顯見疫情帶來的衝擊。

台中李方艾美酒店原預計今年全新開幕，據知情人士透露，由於公司資金問題，再加上疫情影響，內部決議暫不開業。該酒店原先預定2017年開幕，不過因2016年鷹架倒塌意外事件，導致工程延後，2019年又遇到廠商投訴積欠逾300多萬貨款，如今又受到疫情波及，再加上資金周轉不足，因此宣布暫停營運。

李方酒店管理集團表示，旗下的皇家季節酒店台北經典館響應政府的防疫隔離政策，經觀光傳播局、衛生局及防疫旅館醫護輔導團等相關單位指導，已正式成為防疫旅館，提供近 46 間客房讓居家檢疫者自費入住。

目前皇家季節酒店北投館、頭等艙飯店高雄站前館正積極申請加入防疫行列，其他各館亦抱持開放的態度，配合市府政策做轉型準備；高雄中央公園英迪格酒店維持正常營運，且為確保每位住客及員工的健康，防疫期間加強各項防疫措施。另外，為提升客房業績，目前與易遊網、高鐵假期等平台合作，推出主 題式旅遊，盼藉此提升住房率。

(中時 )