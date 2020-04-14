「唉呀！我的媽」這賓士車主是招誰惹誰了？大陸廣西南寧市地鐵3號線科園大道B2出口附近的振興路路邊，日前一輛白色賓士SUV的4個車輪被密密麻麻地鎖上了各種鎖頭，鎖頭數多達150多個。圍觀的群眾說，這要全部打開，大概要花1整天吧！

這輛被上百把鎖頭傍身的白色賓士SUV實在太搶眼，路過的市民紛紛駐足觀看。對於車輛被上鎖的原因，有市民猜測是車主與他人產生糾紛所致。

這輛賓士SUV車被上了150把鎖，每把鎖頭上還都編了號。（圖取自大陸《看看新聞》）

上海《看看新聞》報導，附近的居民反映，這輛車是前一天剛剛被上鎖的，每個鎖頭上都貼了編號。從編號來看，四個輪胎大約被鎖上了150把鎖。

據報導，這輛賓士車除了被上鎖，車身並沒有遭到破壞。那麼到底是什麼人給車上了鎖呢？附近一位居民透露說，「這輛是建築公司大老闆的車，人家向他買房交了錢，他房子賣完，錢也收了就跑了，房子卻遲不見動工，所以被追到住處，在他車子上加鎖，等他出來解決。」

(中時電子報)