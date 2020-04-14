行政院政委龔明鑫14日指出，政府預計投入73.53億元，協助農業紓困，度過新冠肺炎衝擊，農委會也將特別輔導農民轉攻電商平台，並且補助農產品外銷運費，已經有許多農民因此受益。

新冠肺炎紓困與振興方案上看1兆500億元，行政院每日舉行記者會，說明各項紓困方案，龔明鑫與農委會主委陳吉仲14日說明農業紓困情形。

在降低公眾活動後，餐廳對農產品的需求大幅降低，導致農產品銷不出去。陳吉仲指出，電商平台的消費行為反而有所增加，因此輔導農民轉攻電商平台，例如高雄有位養午仔魚的農友，過去以外銷為主，現在輔導他以電商、網紅來搭配行銷，3個月就達到200萬的業績，賣完去年整年的量。

同時，農委會也在做產能調整，例如鴨肉主要在餐廳消費，現在鴨肉需求下跌，雲林飼養種鴨的吳先生申請淘汰2,500隻種鴨，農委會每隻補助100元，共補助25萬元，協助生產調節。

龔明鑫指出，農委會在第一波編列特別預算35.57億元，並動支相關基金18.11億元，共計53.68億元，啟動各項紓困振興措施。因應疫情快速擴及全球，另追加特別預算19.85億元，提出新一波紓困方案，共計73.53億元，將運用於擴大融資貸款規模、補貼艱困經營者的員工薪資保障及營運支出、提高行銷補助等面向，加碼提供受衝擊產業所需協助。

農委會表示，在資金協助方面，針對受疫情影響的農民、農民團體、農企業等，提供18項紓困貸款，優惠貸款利率為0.29％至1.43％，並可申請最長2至3年本金寬緩，至今年4月13日止，受理紓困貸款申請案共計1,121件、核貸金額52.1億元，已核准707件、核貸金額33.1億元。今年3月25日專案農貸全面調降利率0.25％，借款人無須提出申請，計有17.6萬舊貸戶直接受益，減少利息負擔總計2.1億元。

在員工協助部分，補貼經營困難事業員工薪資，針對花卉、種苗產業之業者及團體，倘發生營運困難業者願意維持員工原薪資80％以上水準，將補貼每人40％薪資，上限每月2萬元，共3個月。

休閒農業方面，倘發生營運困難業者願意維持場內既有人力，補貼每位每月1.5萬元，最長為期半年。另經認定營運困難的漁船主，補貼外來船員薪資每月1,900元，共3個月。至於營運困難的農（漁）會、農業合作社，按困難情形補助員工薪資。

農委會表示，在生產經營協助上，輔導農糧加工業者產製多元化產品，調節產銷；輔導農民團體建置冷藏庫及集貨場，穩定蔬果產銷，截至4月10日已加工數量計745.2公噸。另提供營運補貼，如屏東農科園區及蘭花園區業者提供管理費及租金補助。

農委會獎勵加碼海外行銷，協助因疫情致外銷受阻的農產品項，持續確保既有市場並開拓新興市場。在獎勵措施協助下，農產品整體出口109年迄今較去年同期減少約18億元，其中出口中國大陸較去年減少24億元，出口中國大陸以外市場增加6億元，達到分散及拓展海外市場的目標。

為使農民轉攻電商平台，農委會自2月4日啟動辦理「台灣農產嘉年華」網路購物活動，與48家國內電商業者合作，銷售6,000項具溯源國產農產品，提供消費者購物滿500元送50元的優惠行銷活動，累計銷售額已達2.13億元。

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