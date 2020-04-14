本季公牛的球隊陣容相當不錯，有著 Zach LaVine、Lauri Markkanen、Otto Porter等人，但戰績十分不理想，在停賽之前僅有22勝42敗的成績排名東區11，而在14日時球團終於出現改變，宣布撤換在公牛效力22年的總管Gar Forman，將讓前金塊總經理Arturas Karnisovas成為球隊營運副總裁。

原本公牛的總管Gar Forman其實早在1998年就以球探身分在隊中效力，直到2009年才成為總管，他在2011年時成功讓公牛闖進東區冠軍賽，無奈遭到有詹皇的熱火擊敗。

其實大約在3月時，就傳出公牛想要將管理層重組的消息，在14日終於正式宣布，撤換已經在球團效力22年的Gar Forman，聘請原本在金塊擔任總管的Arturas Karnisovas。

目前金塊的戰力相當優秀，不只先發陣容就連輪替名單的球員都十分有實力，甚至沒什麼上場時間被交易出去的球員都有好表現，這裡可以看出Arturas Karnisovas挑選球員的眼光，看來公牛球迷可以對未來這支球隊有點期待。

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(中時電子報)