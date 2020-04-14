新冠病毒疫情延燒，買方轉而線上看房，數字科技旗下的591新建案調查指出，首季個案點閱數破2600萬次創新高，六都與新竹市況呈現「北溫中火南平」，值得注意的是，建商務實開價，讓議價率降至在1成上下。

591新建案調查顯示，全台首季總銷破3400億元、近3萬戶的量體，維持高水位，但在開價上面跟以往有所不同，在非常時期進場的建商採取非常手段，全台進場新案議價率約在11％，貼近市場行情，連以往喜歡開高追高的台北市新案，議價率也約1成左右，目的就是不希望過高開價嚇走現今還願意出門看屋的「真」買方。

分析各縣市表現，591指出，首善之都台北市首季進場新案，大樓產品平均開價破百萬，指標建案如「宏築信義」及「圓山帝寶」近捷運、商圈，均規畫2~4房產品，坪數規畫多元，不只瞄準首購族，還有因疫情滯台高資產族群置產、換屋需求。

新北市推案主要量體落在新店央北重劃區，包括大陸、潤泰等知名建商因對於品牌知名度有信心，不畏疫情勇敢推案。

首季新案議價率最高的縣市為桃園市，約13％，近期推案集中在像是龜山、中路等重劃區，然而連已少有素地的藝文特區也有上市建商麗寶機構推出「麗晶花園廣場」總銷百億元，近2千坪基地，規畫純3房產品，吸引首換族。

台中則表現亮眼，約750億元的總銷及近6千戶的量體，堪稱六都之最，看似未受到疫情影響，業者指出，主因是今年底即將完工的捷運綠線，為台中市首條捷運線，在建設利多加持下，促使建商紛在沿線推案，像是在地建商坤聯發建設在捷運櫻花文心站旁推出「坤聯發西屯匯」，北屯機捷特區則有寶佳機構櫻花建設的「櫻花巨人」進場，2~4房產品切和目前該區主力產品。

南部房市也對疫情變化相對樂觀，房市算穩定發展，第一季台南、高雄推案總戶數都有破4千戶量體，台南有上市建商遠雄建設及高雄建商泰嘉建設分別在北區、安南區推案，高雄推案更是精彩，產品多元，精華市區小宅及地上權產品都進場，位於河堤社區的地上權「河堤世界」1字頭價格，廣告戶408萬元起，低總價策略加上地段稀有，吸引許多小資族。

(中時 )