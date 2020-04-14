鄭文燦允諾免費提供場地，協助藝文團體發展線上劇場。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

化部藝術發展司司長張書豹允諾將藝文團體提出的意見帶回部內討論。(文化局提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎疫情衝擊演藝產業，桃園市14日邀藝文團體參加紓困補助說明座談會，桃園市長鄭文燦直言藝文團體淪為重災區，面臨生存保衛戰，除建議文化部師法經濟部成立單一窗口，加速紓困效率，並從寬認定，他也宣布將免費提供場地，協助藝文團體發展線上劇場。

鄭文燦說，防疫期間，在降低病毒傳染風險的大原則下，仍可以有多元活動進行，例如紙風車劇團與桃園市政府、PChome合作，推出1分鐘線上劇場，入選影片可獲得3000元生存獎勵金，希望藉此幫助表演工作者度過難關。

鄭文燦大力贊同藝文團體透過線上平台、電視等多元管道演出，有管樂團評估錄製一部具水準的演出影片，拍攝成本約須60萬元至70萬元，為減輕藝文團體的負擔，鄭文燦允諾免費提供場地借給有需要的藝文團體，只酌收清潔費及水電費，至於如何向觀眾收費則需要進一步研議。

面對藝文團體提到，政府雖提供薪資補助、貸款利息補助、稅務減免等紓困方案，但缺乏單一窗口辦理，讓美意打折扣，鄭文燦也允諾幫忙建議文化部針對貸款等紓困項目，成立單一聯繫窗口，方便藝文團體諮詢相關問題及提出申請；此外，貸款利息補貼認定標準也應從寬，只要藝文團體或個人演出者能證明受到疫情影響，演出機會減少，就應視團體規模給予一定額度的補助。

鄭文燦也說，中央紓困計畫未涵蓋到的部分，假如對於產業、自雇者等紓困有幫助，桃園都樂於試辦，面對疫情的嚴峻考驗，希望台灣社會能以最理性、最智慧的方式讓社會繼續運轉，成為世界防疫的典範。

文化部藝術發展司司長張書豹說明，藝文紓困1.0計畫預算共15億元，藝文團體及個人演出者最高可分別申請250萬元及6萬元補助，該計畫已於4月10日截止受理，期間共受理700多件申請案，除了少數案件須進一步討論，其餘幾乎都可獲得補助核定款；藝文紓困2.0經費提高至37.2億元，擴大補助金額上限及項目，包含人員薪資、水電、行政等相關費用；大型藝文艱困事業不受250萬元的補助限制，並提供4成薪資及營運補貼；自雇者例如音樂家教老師等，也將納入補助範圍；張司長說，目前預算尚在審查中，詳細補助計畫預計最快於4月下旬公布。

(中時 )