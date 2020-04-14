新冠肺炎疫情衝擊演藝產業，桃園市14日邀藝文團體參加紓困補助說明座談會，桃園市長鄭文燦直言藝文團體淪為重災區，面臨生存保衛戰，除建議文化部師法經濟部成立單一窗口，加速紓困效率，並從寬認定，他也宣布將免費提供場地，協助藝文團體發展線上劇場。
鄭文燦說，防疫期間，在降低病毒傳染風險的大原則下，仍可以有多元活動進行，例如紙風車劇團與桃園市政府、PChome合作，推出1分鐘線上劇場，入選影片可獲得3000元生存獎勵金，希望藉此幫助表演工作者度過難關。
鄭文燦大力贊同藝文團體透過線上平台、電視等多元管道演出，有管樂團評估錄製一部具水準的演出影片，拍攝成本約須60萬元至70萬元，為減輕藝文團體的負擔，鄭文燦允諾免費提供場地借給有需要的藝文團體，只酌收清潔費及水電費，至於如何向觀眾收費則需要進一步研議。
面對藝文團體提到，政府雖提供薪資補助、貸款利息補助、稅務減免等紓困方案，但缺乏單一窗口辦理，讓美意打折扣，鄭文燦也允諾幫忙建議文化部針對貸款等紓困項目，成立單一聯繫窗口，方便藝文團體諮詢相關問題及提出申請；此外，貸款利息補貼認定標準也應從寬，只要藝文團體或個人演出者能證明受到疫情影響，演出機會減少，就應視團體規模給予一定額度的補助。
鄭文燦也說，中央紓困計畫未涵蓋到的部分，假如對於產業、自雇者等紓困有幫助，桃園都樂於試辦，面對疫情的嚴峻考驗，希望台灣社會能以最理性、最智慧的方式讓社會繼續運轉，成為世界防疫的典範。
文化部藝術發展司司長張書豹說明，藝文紓困1.0計畫預算共15億元，藝文團體及個人演出者最高可分別申請250萬元及6萬元補助，該計畫已於4月10日截止受理，期間共受理700多件申請案，除了少數案件須進一步討論，其餘幾乎都可獲得補助核定款；藝文紓困2.0經費提高至37.2億元，擴大補助金額上限及項目，包含人員薪資、水電、行政等相關費用；大型藝文艱困事業不受250萬元的補助限制，並提供4成薪資及營運補貼；自雇者例如音樂家教老師等，也將納入補助範圍；張司長說，目前預算尚在審查中，詳細補助計畫預計最快於4月下旬公布。
(中時 )
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