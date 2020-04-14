美國財政部長努欽（Steven Mnuchin）上週表示，美國經濟可能在5月重啟，而且會獲得川普的同意。川普14日宣佈，成立經濟工作組，包括一個或多個委員會，重點是在未來幾周內重新開放美國。

當天，新聞發佈會上川普表示：「美國的總統發號施令，沒有美國總統的批准，他們(州長)不能做任何事情。」甚至於，川普週一在推特上寫道：「為了製造衝突和混亂，一些假新聞媒體說，開放各州是州長的決定，而不是美國聯邦政府的決定。」

但其實開放各州確是州長的權力，因為在川普發表「總統決定論」推文的幾個小時後，美國8大州長聯手行動了。4月13日，美國東西海岸總共有8個州的州長同時宣佈，他們正在組建地區性工作組，以統一規劃何時開始放鬆與疫情相關的隔離限制，以保證重新開放經濟是安全的。他們的這一決定，似乎就是打臉川普重新開放經濟的主張。

而除了美國西海岸，東海岸的紐約州、賓夕法尼亞州、紐澤西州、內華達州和羅德島州的5個州的州長也做出了類似的協調承諾。所有東西海岸這8個州的州長都是民主黨人。他們沒有設定重新開放的目標日期。來自每個州的一名公共衛生官員和一名經濟專家將與州長的幕僚長合作，制定重新開放的計劃。

其中加州的份量是最重的，他是世界第五大經濟體，也是美國最多元化和民主化的地區。此外加州等8個州的經濟地位也非常突出，他們總的GDP佔全美的將近30%。所以8州聯手行動，影響力不容小覷。

從法律上來說，提供公共健康安全，本來就是各州政府的權力。川普的復工大計，正遭逢著重大的挑戰。

(中時電子報)