南韓「N號房」變態性虐案轟動全球，主謀「博士」趙周彬強迫女性拍攝性虐影片，提供26萬付費會員觀看，成為群組的「性奴隸」，據悉受害者多達74人，其中有16人為未成年少女，最年幼的受害人只有11歲。韓媒報道，警方調查確定有1名知名演員及1名女團歌手受害，警方近期將以受害人身份傳喚2人協助調查。

韓媒報導，在首爾松坡區某居民中心工作的趙周彬共犯，非法取得200多人的個資，並將其中17人的身份證號碼、住址、手機號碼等洩露給趙周彬，女團6名成員的個資也包含其中。

趙周彬又以同樣的方法獲得某知名女演員的電話。警方扣押搜查時發現，趙周彬的手機等電子設備中，有女團歌手及女演員的照片，有兩名女藝人應要求做出求受害女性的特定手勢。據當地警方的初步了解，照片中的女藝人並沒有受到性虐待，而是被當作「博士房」炫耀、宣傳的工具。

此外，首爾松坡區的官網疑似公開了可能是「N號房」受害人的個資。區政府網站14日發布「個人資料洩露的名單公告」中，便有去年1至6月被洩露個資的市民名單。

(中時電子報)