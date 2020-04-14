嘉義縣議員姜梅紅自17日起每周五下午2至4點，在朴子市大同國小後方的服務處辦理「長照2.0免費諮詢服務」。（嘉義縣議員姜梅紅提供／張毓翎嘉義傳真）

有鑑於嘉義縣偏鄉地區「長照2.0」使用率偏低，縣議員姜梅紅邀請長春居家物理治療所內專家，自17日起每周五下午2至4點，在朴子市大同國小後方的服務處辦理「長照2.0免費諮詢服務」，讓有需求的民眾或其家屬能快速、方便地取得長照服務。

長春居家物理治療所負責人邱潔俞表示，嘉義縣是國內老年人口比例最高的縣市，沿海偏鄉資訊不像都會區快速流通，他們發現東石鄉、布袋鎮及義竹鄉的長照2.0使用率，不如太保市、朴子市等地區普及。

邱潔俞指出，長照2.0政策自2017年實施後，已過3年時間，但別以為只有長輩不懂，通常都是長輩的子女，或是更年輕一輩的親友來尋求協助；長照2.0服務非常多元，像他們還有提供居家醫療服務，請醫師、護理師、藥師、復健師等到家中協助。

姜梅紅表示，因應未來成長快速的長照需求，因此，決定除了每周一開辦法律諮詢服務，每周五也辦理長照2.0諮詢服務，完全不收費，也可以協助免費填寫申請表格，歡迎對長照2.0有任何問題，或需申請的鄉親前來諮詢，她也提醒民眾來之前，記得先來電預約。

(中時 )