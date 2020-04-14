投資人看台股兩樣情！金管會證期局14日公布2020年首季台股交易人數狀況，其中，「大戶」（每季成交量在5億元以上），今年第一季比去年第四季減少58人，但反觀散戶人數反而大增至283萬人，季增率達19％，而中實戶（每季成交金額1億元到5億元）人數也比去年第四季增加952人。

金管會證期局副局長張振山表示，2020年第1季，集中市場的「大戶」人數達1,216人比去年第4季的1,274人相比，減少58人。

對於大戶落跑，張振山分析，主要有兩大因素，一是新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，對股市投資人的信心有所衝擊，二是今年第一季天數比起去年第4季少了8天。

不過，張振山強調，雖然與上季比大戶數是減少，但若與去年同期比較，大戶數還是增加的，據統計，去年第一季大戶數只有784人，今年第一季達1,216人，增加432人。張振山分析，今年首季股市表現相對去年同期好，因此儘管今年有疫情衝擊，但大戶數較去年還是明顯增加。

張振山進一步指出，大戶數雖然減少，但「中實戶」是增加的。據統計，今年第一季中實戶有1萬1,380人，較去年第四季的1萬428人增加952人。

其次，在櫃買市場方面，今年第一季成交金額在1億元以上的「中實戶」達3,359人，比去年第四季的4,092人、減少733人。但若是與去年同期比較仍是增加的，增加312人。

雖然大戶在第一季落跑、但中實戶人數增加，總計來看，2020年首季上市、上櫃市場的大戶、中實戶人數合計15,955人，仍比前一季增加161人。

此外，相較於上市大戶人數減少，根據證交所的統計，今年第一季散戶自然人反而是逢低買進台股居多，今年第一季散戶人數達283萬人，較去年第四季增加了44萬多人，成長了19％，可見散戶不畏疫情衝擊，較勇於危機入市。

(工商 )