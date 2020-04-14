日本很多幫會，女性在黑幫地位十分低下，即使黑幫成員的妻女地位也不是很高，有時還會淪為其成員淫樂工具，不過也有例外。

根據《今日頭條》報導，這個例外就是松田芳子，是關東松田組老大松田義一的老婆。松田義一因幫派鬥爭被人在街頭幹掉了，松田芳子成功上位成了老大，上位過程也是頗富戲劇性史。

二戰之後，日本國內經濟嚴重崩潰，很多人就開始通過黑市交易來滿足需求，而黑市都是黑幫罩著的，松田組就是新橋黑市的保護傘。1946年，松田組和在日朝鮮人發生衝突，松田義一和其弟弟被當場打死，松田組頓時群龍無首。

松田義一手下有三十幾個骨幹成員，當初都是誓死效忠老大的。現在老大一死，都爭著做大哥，最後幾方勢力爭執不下，發現讓大嫂上位誰都不會有意見，他們認為松田芳子一個女人，起不了什麼風浪，於是這個被松田義一搶來的女人就成了黑老大。

松田芳子看起來溫柔婉約，人畜無害，但動起手來可比他男人要狠的多。松田芳子剛一上任，就有其他黑幫欺負她是個女人，對松田組挑釁示威，松田芳子立即下令血洗對方幫派總部，一個不留，直接將對方幫派除名。

松田芳子的雷霆手段使她成功立威，不光震懾其他窺視松田組的幫派，也使松田組有小心思的人看清了局勢。可惜的是松田芳子的好日子并沒有過多久，松田組再一次和在日朝鮮人以及華僑發生了衝突。

澀谷事件（松田組對澀谷華僑多次挑釁，砍殺數人，澀谷華僑聚集示威）爆發後，澀谷警察署派出警察取締黑市，槍殺7名日本華僑，數十人重傷，另有36人被逮捕。

雖然日本警察「幫助」松田組解決了日本華僑，但松田組也被駐日盟軍司令部盯上了，從此松田組不得不夾著尾巴求生存。後來日本右翼政府建立，經濟形勢有所緩和，日本民眾對於黑市的需求也越來越少，松田組更難維持。

1947年，松田組總部遭遇火災，多年來積攢的財富付之一炬，松田組終於宣布解散。松田芳子從此漸漸消沉，最後還染上了毒癮，飯店也因經營不善關閉，在大阪等地四處流浪。39歲時，因吸毒過量死亡。

※遠離毒品

(中時電子報)