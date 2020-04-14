改編自同名網漫的輕鬆喜劇《快過來》，由偶像男星金明洙和清新女星辛睿恩攜手主演，劇中金明洙飾演貓咪洪潮，一旦遇到辛睿恩飾演的開朗少女金率雅，就會從貓變化成人形，意外展開同居生活的兩人，上演一段甜蜜又奇幻的「人貓戀」。

男女主角接受愛奇藝台灣站專訪時，辛睿恩被問到和「人類洪潮」或「貓咪洪潮」比較親近時，笑說「一起演戲的話當然是人類洪潮（意指金明洙）啊」、「對我來說像哥哥一樣，是個可以依賴的前輩」，高度稱讚令金明洙相當得意，甚至擺出帥氣的姿勢，但她接著表示：「在撒嬌和可愛這方面，還是我們的貓咪洪潮略勝一籌囉。」

此外，兩人被問及「若能聽懂寵物的話，最想知道什麼」，聲明自己就是「貓洪潮」的金明洙自信地說：「現實生活我知道貓咪在說什麼。」透過貓咪的眼神就可以察覺到「沒飯吃了」、「打掃一下廁所吧」及「我現在想被你摸一下」，通常他推測都會是對的。

對此有養狗的辛睿恩也表示認同，可以透過寵物的外在表現體會到牠們在表達什麼，若可以則想知道寵物的心理狀態，到底是感到幸福或是悲傷還是不舒服，一旁的金明洙點頭如搗蒜表贊同，雙方都流露出對家中毛孩子的寵愛。《快過來》每周四、五於愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )